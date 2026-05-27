◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人―ソフトバンク（２７日・東京ドーム）巨人の大勢投手がソフトバンク打線を無失点に抑えた。４点リードの８回から登板。この回先頭・栗原に左中間二塁打、続く山本恵に死球を与え無死一、二塁のピンチを招いたが、後続の山本祐を二塁・吉川の好守もあり二ゴロ併殺打に仕留めた。なおも２死三塁で代打・柳田を１５５キロの直球で空振り三振に抑え、大きく雄たけびを上げた。大勢は１９