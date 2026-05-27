【モデルプレス＝2026/05/27】ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。-ハワイ編-」に出演していた“まやりん”こと重川茉弥が5月26日までに自身のInstagramを更新。イメージチェンジしたヘアスタイルを公開し反響を呼んでいる。【写真】「今日好き」22歳2児の母「上品」ヘアカラーで雰囲気ガラリ◆重川茉弥、暗いヘアカラーにイメチェン重川は「韓国の前に髪の毛暗くしてもらったよ エクステとカラーは