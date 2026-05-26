レタスの旬が到来しました お弁当の彩りとして大活躍のレタスですが、実はあまりその他の調理法がわからない…と思っている人いませんか？ワンポイントに使いたいけど残りのレタスが余ってしまった…なんてことになったときにはチャンスです。レタスでパパッと作れる即席副菜のレシピが、毎日のおかず作りにも、余ったレタスの消費にも大活躍してくれますよ。 お箸がとまらないやつ「塩昆布＋ごまポン酢」さっぱり美味「粒マスタ