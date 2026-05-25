【モデルプレス＝2026/05/25】スターバックス コーヒー ジャパンは、「バナナ アフォガート フラペチーノ（R）」を、2026年5月27日（水）より発売を開始。メディア向け試飲会にて、一足早く同フラペチーノを味わってきたので、おいしさの魅力やおすすめのカスタマイズまでレポートします。【写真】スタバ「コーヒーが少し苦手な人も楽しみやすい」新作フラペチーノ◆スタバ、とろけるバナナ×エスプレッソ香る新作フラペチーノスタ