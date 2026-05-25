スタバ新作「バナナ アフォガート フラペチーノ」試飲レポ とろっと甘いバナナ＆エスプレッソの心地よい調和
【モデルプレス＝2026/05/25】スターバックス コーヒー ジャパンは、「バナナ アフォガート フラペチーノ（R）」を、2026年5月27日（水）より発売を開始。メディア向け試飲会にて、一足早く同フラペチーノを味わってきたので、おいしさの魅力やおすすめのカスタマイズまでレポートします。
【写真】スタバ「コーヒーが少し苦手な人も楽しみやすい」新作フラペチーノ
スターバックスが日本上陸30周年を迎える今年のスローガンに掲げる「コーヒーって、飲みもの以上だ。- WHY NOT COFFEE？」。様々なコーヒービバレッジを通じて、コーヒーのカルチャーに触れる入口になりたいとの思いから、30周年となる8月に向けて段階的に新たなビバレッジを展開していきます。この取り組みの第2弾として「バナナ アフォガート フラペチーノ」が登場。とろりとしたバナナ果肉の自然な甘みと、焦がしキャラメルを思わせるコーヒーの香りが重なり合う、アフォガートのような味わいのフラペチーノです。
同フラペチーノのポイントが、おいしく食べられるにもかかわらず、表皮の傷やサイズ等が理由で“規格外”として捨てられてしまっていたバナナ、「もったいないバナナ」を使用していること。スターバックスでは一昨年も「もったいないバナナ」のビバレッジを展開しており、今回で2度目。おいしさは申し分ない「もったいないバナナ」の果肉をカップの底に入れ、加えてボディにも「もったいないバナナ」のバナナパウダーを用いることで、コクのある甘さを楽しめるのに加え、仕上げにかけるエスプレッソショットソースのほのかな苦みともバランスよくマッチするよう仕立てられています。
実際に飲んでみると、バナナ特有の甘みの中にエスプレッソショットソースがふわりと香り立つことで、一口目は不思議とビターなキャラメルを思わせる風味を感じました。底までしっかりストローをさして飲むと、下層に沈むバナナ果肉のくにゃっとした食感が口の中に飛び込んできて、とろけるような甘さが広がります。この「もったいないバナナ」の果肉は単に甘いだけでなく程よく酸味もあり後味もしつこくなく、最後までおいしく飲みきれるのが特徴。また、一般的なアフォガードのようにエスプレッソをそのままかけるのでなく、クラシックシロップとあわせたソース仕立てのものが用いられているため、コーヒーの主張がやわらかく、苦みが強いコーヒーは苦手という方でも飲みやすい味わいに仕上げられています。
試飲会では、これらのビバレッジを楽しむ際のおすすめカスタマイズについても尋ねてみました。
・ベースをアーモンドミルクに変更→アーモンドミルク由来の香ばしさが加わり、よりデザート感が増すカスタマイズ。
・ベースをオーツミルクに変更→オーツミルク特有の甘みが、バナナの自然な甘みと調和。
・チョコレートソースを追加→チョコレート＋バナナという間違いない王道コンビ、コクのある甘さが足されて、より満足感のある一杯に。
今回の新作フラペチーノが、ほんのひととき現実から離れるような“とろける時間への逃避行”をテーマにしていることにちなみ、期間中は店頭にて「逃避スケジュールステッカー」を配布。パソコン風のケースに、「15:00-16:45 戦略的休息」「14:45-15:15 おやつ補給は水分補給くらい大事ですよ？」「17:45-18:45 一旦寝かせて、明日、奇跡を起こします」などの、くすっと笑える“逃避”メッセージが書かれた全10種類のステッカーが設置される、ハンドアウトのサービスです。基本的にどのビバレッジを頼んでも1人1枚までご自由に持ち帰り可能とのことですが、せっかくなら新フラペチーノと一緒に楽しんでほしいとのこと。なくなり次第配布終了となるので、ビバレッジとともにお目当ての1枚をゲットしてみては？（modelpress編集部）
持ち帰りの場合：687円 店内利用の場合：700円
販売期間：2026年5月27日（水）〜
※一時的な欠品または早期に販売終了する場合あり
取り扱い店舗：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）
【Not Sponsored 記事】
【写真】スタバ「コーヒーが少し苦手な人も楽しみやすい」新作フラペチーノ
◆スタバ、とろけるバナナ×エスプレッソ香る新作フラペチーノ
スターバックスが日本上陸30周年を迎える今年のスローガンに掲げる「コーヒーって、飲みもの以上だ。- WHY NOT COFFEE？」。様々なコーヒービバレッジを通じて、コーヒーのカルチャーに触れる入口になりたいとの思いから、30周年となる8月に向けて段階的に新たなビバレッジを展開していきます。この取り組みの第2弾として「バナナ アフォガート フラペチーノ」が登場。とろりとしたバナナ果肉の自然な甘みと、焦がしキャラメルを思わせるコーヒーの香りが重なり合う、アフォガートのような味わいのフラペチーノです。
◆規格外のバナナをフラペチーノに有効活用
同フラペチーノのポイントが、おいしく食べられるにもかかわらず、表皮の傷やサイズ等が理由で“規格外”として捨てられてしまっていたバナナ、「もったいないバナナ」を使用していること。スターバックスでは一昨年も「もったいないバナナ」のビバレッジを展開しており、今回で2度目。おいしさは申し分ない「もったいないバナナ」の果肉をカップの底に入れ、加えてボディにも「もったいないバナナ」のバナナパウダーを用いることで、コクのある甘さを楽しめるのに加え、仕上げにかけるエスプレッソショットソースのほのかな苦みともバランスよくマッチするよう仕立てられています。
実際に飲んでみると、バナナ特有の甘みの中にエスプレッソショットソースがふわりと香り立つことで、一口目は不思議とビターなキャラメルを思わせる風味を感じました。底までしっかりストローをさして飲むと、下層に沈むバナナ果肉のくにゃっとした食感が口の中に飛び込んできて、とろけるような甘さが広がります。この「もったいないバナナ」の果肉は単に甘いだけでなく程よく酸味もあり後味もしつこくなく、最後までおいしく飲みきれるのが特徴。また、一般的なアフォガードのようにエスプレッソをそのままかけるのでなく、クラシックシロップとあわせたソース仕立てのものが用いられているため、コーヒーの主張がやわらかく、苦みが強いコーヒーは苦手という方でも飲みやすい味わいに仕上げられています。
◆「バナナ アフォガート フラペチーノ」のおすすめカスタマイズは？
試飲会では、これらのビバレッジを楽しむ際のおすすめカスタマイズについても尋ねてみました。
・ベースをアーモンドミルクに変更→アーモンドミルク由来の香ばしさが加わり、よりデザート感が増すカスタマイズ。
・ベースをオーツミルクに変更→オーツミルク特有の甘みが、バナナの自然な甘みと調和。
・チョコレートソースを追加→チョコレート＋バナナという間違いない王道コンビ、コクのある甘さが足されて、より満足感のある一杯に。
◆ユーモア溢れる“逃避”ステッカーを配布
今回の新作フラペチーノが、ほんのひととき現実から離れるような“とろける時間への逃避行”をテーマにしていることにちなみ、期間中は店頭にて「逃避スケジュールステッカー」を配布。パソコン風のケースに、「15:00-16:45 戦略的休息」「14:45-15:15 おやつ補給は水分補給くらい大事ですよ？」「17:45-18:45 一旦寝かせて、明日、奇跡を起こします」などの、くすっと笑える“逃避”メッセージが書かれた全10種類のステッカーが設置される、ハンドアウトのサービスです。基本的にどのビバレッジを頼んでも1人1枚までご自由に持ち帰り可能とのことですが、せっかくなら新フラペチーノと一緒に楽しんでほしいとのこと。なくなり次第配布終了となるので、ビバレッジとともにお目当ての1枚をゲットしてみては？（modelpress編集部）
■『バナナ アフォガート フラペチーノ（R）』Tallサイズのみ
持ち帰りの場合：687円 店内利用の場合：700円
販売期間：2026年5月27日（水）〜
※一時的な欠品または早期に販売終了する場合あり
取り扱い店舗：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）
【Not Sponsored 記事】