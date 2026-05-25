小結・若隆景の25場所ぶり2度目の優勝で幕を閉じた大相撲・5月場所。注目は静岡県勢として96年ぶりに新関脇として臨んだ熱海富士。4月27日、関脇昇進が決まった会見の時には…。（熱海富士）「やっぱり実感はわきますし、うれしいですね。1つ上にまた上がったなと思います」また、地元・静岡からの応援が力になると話し、5月場所での活躍を誓っていました。（熱海富士）「地元の方、本当にそうですね。盛り上がってくれて、みんな