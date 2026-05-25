小結・若隆景の25場所ぶり2度目の優勝で幕を閉じた大相撲・5月場所。注目は静岡県勢として96年ぶりに新関脇として臨んだ熱海富士。



4月27日、関脇昇進が決まった会見の時には…。



（熱海富士）

「やっぱり実感はわきますし、うれしいですね。1つ上にまた上がったなと思います」



また、地元・静岡からの応援が力になると話し、5月場所での活躍を誓っていました。



（熱海富士）

「地元の方、本当にそうですね。盛り上がってくれて、みんな見てくれてるっていうのを実感したので、体感させてもらったので、より一層頑張りたいですね。もうやることは変わんないよね。もう全部勝ちにいって、皆さんに少しでも元気な姿を見てもらえたらなと思います。優勝目指して大関横綱目指してやっているんでそれで結果がついてくればうれしいです」





そして迎えた5月場所。6日目を終わって2勝4敗と苦しんだものの、徐々に調子をあげ、迎えた14日目の琴勝峰戦。寄り切りで勝利をおさめ見事、勝ち越し。さらに24日の千秋楽で欧勝馬にも勝ち、新関脇として臨んだ5月場所を9勝6敗で終えました。熱海富士の活躍に地元・熱海市民は…。（熱海市民）「すごいですよ、ほんとにすごい。おめでとう、熱海市民としてうれしいですよ」（熱海市民）「もうハラハラしたけどよく頑張った。すばらしい」9勝は立派ですけど、欲を言えば10勝してほしかった。でも、けが無く15日間やってくれたのでいいと思う」（熱海市民）「熱海も盛り上がっているし、地域も活気づくと思うので活躍はうれしいですね。変わらずそのまま頑張ってほしい。これからが楽しみ、多分かんばってくれると思う、横綱まで。本人が（横綱）目指してるっていってからね、たぶんいってくれる」そして、熱海富士が高校時代に下宿していた食堂でも…（光玉母食堂 めし しんちゃん 杉山 美香 さん)「最初の1週間はひやひやどきどきでしたよ。疲れているのかなと、ちょっと心配でした。あとの1週間は、もちなおしたよね。よかったと思って。まあ9勝すればね、最後、終わりよければすべてよしということで」2025年、病気で他界した美香さんの夫・信二さんは、熱海富士が中学まで在籍していた「三島相撲クラブ」時代の恩師。最近の活躍に…。（光玉母食堂 めし しんちゃん 杉山 美香 さん)「もうね、涙を流して喜んでいると思います。関脇ですよ？まさか関脇になるなんて思っていなかったから。三役ですよ」Q.小さいころから見てきた熱海富士に期待することは？「順調に少しずつ一個ずつ勝って、大関の候補になるくらい頑張ってもらいたい。いままで通りの『さくちゃん』らしく頑張ってもらいたいと思います」