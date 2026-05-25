【モデルプレス＝2026/05/25】スターバックスコーヒージャパンは日本上陸30周年記念の第2弾として、初夏のひとときを彩るフードを、2026年5月27日より発売する。【写真】スタバ30周年記念第2弾・初夏を彩るプラントベースフード◆スタバ、初夏のひとときを彩るフード登場植物由来の素材で仕上げたプラントベースフード全5品がラインナップ。爽やかなデザートを中心に、タコスサラダラップのようなワンハンドフードも取りそろえ、軽