【スタバ30周年記念第2弾】初夏を彩るプラントベースフード登場 全5品がラインナップ
【モデルプレス＝2026/05/25】スターバックスコーヒージャパンは日本上陸30周年記念の第2弾として、初夏のひとときを彩るフードを、2026年5月27日より発売する。
【写真】スタバ30周年記念第2弾・初夏を彩るプラントベースフード
植物由来の素材で仕上げたプラントベースフード全5品がラインナップ。爽やかなデザートを中心に、タコスサラダラップのようなワンハンドフードも取りそろえ、軽やかな食べ心地と満足感のある味わいを両立。一部商品には、「もったいないバナナ」を使用し、素材のおいしさを余すことなく楽しむことができる。（modelpress編集部）
サクサク食感のクランチ生地に、バナナ果肉とバナナピューレを合わせたなめらかなムースを重ね、ひと口食べると中から深みのあるキャラメルソースがとろりと広がる、至福のデザート。プラントベースながらも、ご褒美感のある味わいに仕立てた。
やさしいバナナの味わいとチョコの相性の良さを楽しめるドーナツとなっている。
爽やかなレモンの味わいが豊かなしっとりレモンケーキとなっている。
タコスの旨味とアボカドや彩り豊かな野菜を楽しめるメキシカン風サラダラップとなっている。
ピーチ、マスカット、マンダリンオレンジの3種類の味わいが楽しめる、弾む食感のフルーツグミとなっている。
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【写真】スタバ30周年記念第2弾・初夏を彩るプラントベースフード
◆スタバ、初夏のひとときを彩るフード登場
植物由来の素材で仕上げたプラントベースフード全5品がラインナップ。爽やかなデザートを中心に、タコスサラダラップのようなワンハンドフードも取りそろえ、軽やかな食べ心地と満足感のある味わいを両立。一部商品には、「もったいないバナナ」を使用し、素材のおいしさを余すことなく楽しむことができる。（modelpress編集部）
◆バナナ＆キャラメルケーキ
サクサク食感のクランチ生地に、バナナ果肉とバナナピューレを合わせたなめらかなムースを重ね、ひと口食べると中から深みのあるキャラメルソースがとろりと広がる、至福のデザート。プラントベースながらも、ご褒美感のある味わいに仕立てた。
◆バナナチョコドーナツ
やさしいバナナの味わいとチョコの相性の良さを楽しめるドーナツとなっている。
◆レモンキューブケーキ
爽やかなレモンの味わいが豊かなしっとりレモンケーキとなっている。
◆タコスサラダラップ
タコスの旨味とアボカドや彩り豊かな野菜を楽しめるメキシカン風サラダラップとなっている。
◆3種のフルーツグミ
ピーチ、マスカット、マンダリンオレンジの3種類の味わいが楽しめる、弾む食感のフルーツグミとなっている。
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