【明治安田J1百年構想リーグ】アビスパ福岡 0−1 ヴィッセル神戸（5月23日／ベスト電器スタジアム）【映像】超加速でDF2枚の間をぶち抜いた瞬間アビスパ福岡のFWサニブラウン・ハナンが、衝撃の加速力を見せた。日本陸上短距離走エースのサニブラウン・アブデル・ハキームを兄に持つストライカーが、ディフェンダー2人の間を突破しようとする強引なスプリントを見せてファンたちが驚愕した。福岡は5月23日、明治安田J1百年構想