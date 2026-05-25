【明治安田J1百年構想リーグ】アビスパ福岡 0−1 ヴィッセル神戸（5月23日／ベスト電器スタジアム）

【映像】超加速でDF2枚の間をぶち抜いた瞬間

アビスパ福岡のFWサニブラウン・ハナンが、衝撃の加速力を見せた。日本陸上短距離走エースのサニブラウン・アブデル・ハキームを兄に持つストライカーが、ディフェンダー2人の間を突破しようとする強引なスプリントを見せてファンたちが驚愕した。

福岡は5月23日、明治安田J1百年構想リーグの最終節でヴィッセル神戸と対戦。7位浮上の可能性を残すなか、序盤から積極的なサッカーで神戸を押し込んでいく。しかし45+5分に失点し、後半は追いかける展開となった。

1点ビハインドのまま迎えた72分、FW藤本一輝に代えてサニブラウンを投入。センターフォワードの位置に入ると、89分には衝撃のスプリントを見せる。

相手のクロスボールをキャッチしたGK藤田和輝が、相手DFラインの背後へロングボールを送り込む。これに反応したサニブラウンは、 一歩出遅れながらも、センターサークル付近でギアを上げて加速。DFマテウス・トゥーレルとDFンドカ・ボニフェイスの間を強引に割って入った。

最終的にはボニフェイスがうまく体を入れたことで、サニブラウンが転倒。しかし抜ければGKと1対1を迎える場面だっただけに、DAZNで解説を務めた長谷川健太氏は「うぉぉ！！！速いね〜！」と思わず絶叫。

ABEMAのコメント欄やSNSのファンたちも「ハナンそこ行こうとするのすごいw」「規格外なんだが」「そんなプレーあるかよw」「ハセケン絶対ハナン好きだろw」「ガチでえぐいな」「サニブラウン速いな」と驚きの声を上げた。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1百年構想リーグ）