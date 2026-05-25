静岡市の市街地では24日、県内外のクラフトビールやウイスキーなどが楽しめるイベントが行われ多くの人で賑わいました。時より強い日差しに心地よい風が吹いた24日、静岡市葵区の常磐公園では「静岡クラフトビール＆ウイスキーフェア」が行われ多くの人が訪れました。県内外からクラフトビールやウイスキーの専門店が数多く出店するこちらのイベント。今回で10回目の開催となります。会場では