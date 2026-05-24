「おはようございます！」城島のDASHロケ3連チャンはいつものように始まる。9:00AM。初日は朝から横浜DASH海岸。「広島大学の先生たちが呉市と共同で(海洋)調査を本格的に始めましたね、牡蠣の件で」ロケ前は、もっぱら海の情報交換。そして、開始の合図は30年いつも同じ。「じゃあ今日も始めますか！お願いします」今回は城島茂、怒涛の3日間に密着。この日のロケには大きな目的が。「“ブラックダイヤモンドしろう"見つけたい」