高知県高知市の桂浜に立つ坂本龍馬像は1928年5月27日に建てられ、ことしで98年を迎えます。２４日、桂浜公園で龍馬像の生誕祭がおこなわれ、このうち銅像前で開かれた記念式典では桑名市長など関係者およそ30人が参加。建立98年を祝うとともに玉串を捧げて龍馬像や桂浜のさらなる発展を祈願しました。訪れた人たちは龍馬像の下で写真を撮るなど思い思いに楽しんでいました。また、公園内の海のテラスではよさこいが披露されるなど