モンテディオ山形の地域リーグラウンド最終節の試合に先立ち、山形日産グループが24日、モンテディオ山形に約100万円を寄付しました。スタジアムで行われた贈呈式で山形日産グループの小関眞一社長がモンテディオ山形の相田健太郎社長に贈呈額の、108万円と記載されたパネルを手渡しました。山形日産グループではモンテディオのオフィシャルパートナーになった去年からチームのファンク