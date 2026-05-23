【モデルプレス＝2026/05/23】女優の沢尻エリカが5月23日、都内で開催された自身の写真集「DAY OFF」（幻冬舎）刊行記念イベントに出席。美意識の変化を明かした。【写真】沢尻エリカ、20年ぶり写真集のオフ感満載カット◆沢尻エリカ、すっぴん公開は「何の抵抗もなくて」沢尻にとって約20年ぶりの写真集となる本作は、沢尻が“今”の自分をまるごと映し出し、彼女の“生き方”のすべてが記録されている、渾身の1冊。衣装はすべて