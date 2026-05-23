「今こそ歌おう みんなでエール」をテーマに掲げた『第71回NHK紅白歌合戦』は、いろんな意味で記憶に残る『紅白』になりました。例年であれば、10月初旬あたりに放送時間などが明らかになり、続いて10月半ばくらいに司会者の発表がおこなわれるのですが、この年は9月10日に放送時間などの発表と併せて、『紅白』史上初めての無観客でおこなわれることが発表されました。日本国内で、初めて新型コロナウイルスに感染した方が確