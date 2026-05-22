車についてしまった傷は、状態によっては自分で消すことができます。その仕上がり具合や、どの程度の対処で良しとするかは人それぞれでしょうが、一度自分で試してみるのも良いかもしれません。【写真】薄い擦り傷の修理に使うおすすめグッズを紹介します一方で初めから業者に依頼する方がおすすめのケースもあります。本記事では、傷の深さ別の傷の消し方、あわせて業者に依頼した方が良い場合の判断基準と、その場合の費用目安に