先月、漫画家の羽海野チカさんが「あまりの書き心地の良さ」「帰りにすぐ探して買いました」とXで言及したボールペンが話題になりました。https://x.com/PilotPenJP/status/2044263933360656633そのボールペンは、パイロット（PILOT）の「ジュースアップ3（Juice up 3）」という超極細の3色ボールペンです。発売元である株式会社パイロットコーポレーション広報部の池澤知香さんは、SNSで話題になった際「ジュースアップ3が持つ特