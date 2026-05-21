子どもに優しい大型犬の姿が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で26万8000回再生を突破し、「なんて優しいの」「無償の愛に満ちてる」「絆の深さがわかります」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：喧嘩になった双子の姉妹→号泣していたら、状況を察した犬が…『ぼくのことで喧嘩しないで』尊すぎる展開】 「一番一緒に寝てるのは私！」 Instagramアカウント「oliver.11_05」