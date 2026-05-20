20日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数101、値下がり銘柄数450と、値下がりが優勢だった。 個別では夢展望、デジタルグリッド、データセクション、エクサウィザーズ、ジモティーなど7銘柄が年初来高値を更新。モビルス、ＳＱＵＥＥＺＥ、ＢｅｅＸ、ＪＳＨ、ＢＣＣは値上がり率上位に買われた。 一方、マテリアルグループ、ＦＲＯＮＴＥＯ、Ｈｅａｒｔｓｅｅｄ、ソフトフロント