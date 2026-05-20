20日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数101、値下がり銘柄数450と、値下がりが優勢だった。



個別では夢展望<3185>、デジタルグリッド<350A>、データセクション<3905>、エクサウィザーズ<4259>、ジモティー<7082>など7銘柄が年初来高値を更新。モビルス<4370>、ＳＱＵＥＥＺＥ<558A>、ＢｅｅＸ<4270>、ＪＳＨ<150A>、ＢＣＣ<7376>は値上がり率上位に買われた。



一方、マテリアルグループ<156A>、ＦＲＯＮＴＥＯ<2158>、Ｈｅａｒｔｓｅｅｄ<219A>、ソフトフロントホールディングス<2321>、Ａｉロボティクス<247A>など78銘柄が年初来安値を更新。ＡＣＳＬ<6232>、ログリー<6579>、Ｋｕｄａｎ<4425>、サスメド<4263>、マイクロアド<9553>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース