大谷翔平は15日のジャイアンツ戦で今季初の欠場【MLB】パドレス ー ドジャース（日本時間20日・サンディエゴ）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が19日（日本時間20日）、敵地でのパドレス戦前に取材に応じた。大谷翔平投手を今月14日（同15日）のジャイアンツ戦で今季初めて欠場させたが、この判断について改めて米メディアから質問が飛んだ。欠場を経て米記者が大谷に対し「休養日が助けになりまたか？」という質問した際に