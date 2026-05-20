大谷翔平は15日のジャイアンツ戦で今季初の欠場

【MLB】パドレス ー ドジャース（日本時間20日・サンディエゴ）

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が19日（日本時間20日）、敵地でのパドレス戦前に取材に応じた。大谷翔平投手を今月14日（同15日）のジャイアンツ戦で今季初めて欠場させたが、この判断について改めて米メディアから質問が飛んだ。

欠場を経て米記者が大谷に対し「休養日が助けになりましたか？」という質問した際に「ノーというような（趣旨の）回答が返ってきました」と前置き。その上で「彼ともっと踏み込んだ会話をするべきだと感じていますか？」とロバーツ監督に直撃した。

指揮官は「まったくそう思わない。まったくそう思わない」と繰り返した。そして「休養の方がいいと認めることができる選手なんていない。どんな選手だって、できると感じてしまうんだ」と選手側の思いを語った。

「なので（休養が必要との）言葉を引き出すようなことは、私にとって何も役に立たない。メディアやファンしか（必要と）していないこと。自分のプロセスが理にかなっているとわかっているから、（言質の）必要ない。私は選手と話合いをして、判断を下している」と力強く語った。

打撃不振に陥っていた大谷は休養日となった欠場を経て、17日（同18日）のエンゼルス戦で1試合3安打をマーク。この試合後に「打撃の感覚自体は、登板前にいい感触があった。オフ日より、そちらの方が助けになった」と語っていた。（Full-Count編集部）