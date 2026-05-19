ラスベガス・ストリップの東側、ヴェネチアン・リゾートの裏手に、突如として現れる巨大な球体。高さ112メートル、直径157メートル。これが今世界中の観光客を吸い寄せている 「Sphere（スフィア）」だ。外側は地球儀にも月にも変わる巨大LEDボール、内側は16K解像度のドーム型スクリーンと振動する座席で、観客を物語の中に放り込む装置で、この記事ではスフィアそのものの概要・歴史・人気・入場の流れを整理した上で当時上映さ