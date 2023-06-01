ベンフィカのジョゼ・モウリーニョ監督＝11日、リスボン（ロイター＝共同）サッカーのスペイン1部リーグ、レアル・マドリードの新監督として、来季からジョゼ・モウリーニョ氏が2年契約で就任することで合意したと18日、スポーツ専門局ESPNなどが報じた。ポルトガル出身のモウリーニョ氏はチェルシー（イングランド）やインテル・ミラノ（イタリア）で数々のタイトルを獲得。2010〜13年にはRマドリードをリーグ優勝などに導い