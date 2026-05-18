5月16日、女優・綾瀬はるかが、フランスで開催中の『第79回カンヌ国際映画祭』に登場。その際に見せた“目元の小じわ”が反響を呼んでいる。綾瀬は、是枝裕和監督の5月29日に公開される映画『箱の中の羊』で、お笑いコンビ・千鳥の大悟とダブル主演。同作はコンペティション部門に出品され、現地でも大きな注目を集めている。「レッドカーペットに登場した綾瀬さんは、胸元を大胆に見せた黒のドレス姿。すっきりとまとめたヘア