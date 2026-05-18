◇米女子ゴルフツアークローガー・クイーンシティー選手権最終日（2026年5月17日オハイオ州マケテワCC＝6416ヤード、パー70）5位スタートの竹田麗央（23＝ヤマエグループHD）は73とスコアを落とし2アンダーで21位に終わった。不本意なゴルフで失速した竹田は涙が止まらなかった。「今日はあまりうまくいかなかったので、悔しい。昨日まではいいゴルフができたと思うので、今日はちょっと…」と声を詰まらせた。2番で