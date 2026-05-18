◇米女子ゴルフツアー クローガー・クイーンシティー選手権最終日（2026年5月17日 オハイオ州 マケテワCC＝6416ヤード、パー70）

5位スタートの竹田麗央（23＝ヤマエグループHD）は73とスコアを落とし2アンダーで21位に終わった。

不本意なゴルフで失速した竹田は涙が止まらなかった。「今日はあまりうまくいかなかったので、悔しい。昨日まではいいゴルフができたと思うので、今日はちょっと…」と声を詰まらせた。

2番でアプローチのミスからボギーが先行。5番、6番で連続ボギー。7番パー5は2メートルに2オンしながらイーグルパットが決まらず「ティーショットもセカンドも良かった。でもパットが良くなかった。練習します」と残念そうに振り返った。

初日に66をマークして首位発進しただけに余計に悔しかった。

オフを挟んで次戦はメジャー第2戦全米女子オープン（6月4日開幕、カリフォルニア州リビエラCC）に参戦する。

「今週の課題を練習して、USオープンで反省を行かせるように頑張ります」とリベンジを誓った。