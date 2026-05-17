白井貞義監督が率いるU-17日本女子代表は５月17日、中国で開催されているU-17女子アジアカップの決勝で北朝鮮と対戦。１−５で敗れ、５度目の優勝を逃した。前回大会のファイナルで敗れた相手に対して、立ち上がりから主導権を握られていたなか、30分に先制を許す。このまま１点のビハインドで前半を終えると、後半に入って50分には追加点を献上。53分に林祐未のゴールで１点を返すも、そのわずか２分後にまたも被弾すると、81