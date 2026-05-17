WEリーグ第22節 東京NB 2(0-0)1 新潟L13:05キックオフ味の素フィールド西が丘入場者数 3,156人試合データリンクはこちらリーグ最終節で、ほぼ順位も決まった中での対決だったが、この試合をもって現役を終える岩清水梓や川村優理の存在がドラマを演出した。特にホームの岩清水は3つの見せ場を作った。一つは58分、CKにヘディングで合わせたが惜しくも枠を外れた。二つ目は73分、決勝ゴールをPKで決めた。三つ目は39分。相手の