必ず「ふわふわ」に作れる、おいしい配合 定番メニューのだし巻き卵、ほんのり甘くてふわふわに仕上げる調味料の配合をご紹介。これを覚えておけば、いつでもふっくらだし巻き卵が作れます。顆粒だしを使って手軽に作れるのも嬉しいです。 泡立てずによく混ぜる 1. 材料をすべて混ぜる 2.1巻目はくずれても大丈夫 3. 何回かに分けて巻く 実際に試した人も「いつもこのレシピ」と絶賛！ つくれぽ（作りましたフォトレポ