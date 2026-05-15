日機装は後場終盤に急上昇し、年初来高値を更新した。きょう午後３時ごろ、２６年１２月期第１四半期（１～３月）の連結決算を発表した。売上高が５５３億６６００万円（前年同期比１４．６％増）、最終利益が３１億５６００万円（同３９．４％増）だったとしており、業況を好感した買いが集まっている。インダストリアル事業でポンプシステム関連機器の受注済み案件を着実に遂行したほか、航空宇宙事業で業界全体の増産に