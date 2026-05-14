ラ・リーガ 25/26の第36節 アラベスとバルセロナの試合が、5月14日04:30にメンディソローサにて行われた。 アラベスはトニ・マルティネス（FW）、イブラヒム・ジャバテ（FW）、アブデ・レバッハ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するバルセロナはロベルト・レバンドフスキ（FW）、マーカス・ラッシュフォード（FW）、ダニ・オルモ（MF）らが先発に名を連ねた。 前