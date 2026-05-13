講談社から「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」を丸ごと一冊大特集する「ディズニーファン6月号増刊 東京ディズニーシー25周年スペシャルガイド」が登場。スペシャル企画として、25周年を記念したオリジナルデザインのトランプが付いてきます☆ 講談社「ディズニーファン6月号増刊 東京ディズニーシー25周年スペシャルガイド」 定価：1,980円（税込）発売日：2026年5月15日（金）販売店舗