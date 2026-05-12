インターネット上に犯罪に関する情報が無いかパトロールする大分県警のサイバー防犯ボランティアに大分市の短大生たちが委嘱されました。 サイバー防犯ボランティアに委嘱されたのは大分市の県立芸術文化短期大学の学生14人です。 11日は委嘱式が行われ県警から学生に委嘱状が手渡されました。 そして学生を代表して森口さくらさんが「全ての人が安心してインターネットを利用できる環境づく