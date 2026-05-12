【モデルプレス＝2026/05/12】フリーアナウンサーの青木裕子が5月11日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの弁当を公開し、話題となっている。【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「真似したいです」おむすび・卵焼き・パスタのボリューム満点弁当◆青木裕子、手作り弁当公開青木は「お弁当」「ミートボールのパスタ」とつづり、写真を投稿。弁当箱におむすびが2つと卵焼き、ミニトマトが入ったものと、スープジャーの中に