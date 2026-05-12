2児の母・青木裕子、おむすび2つ＆ミートボールパスタの弁当公開「ボリューム満点で喜びそう」「彩りが綺麗」の声
【モデルプレス＝2026/05/12】フリーアナウンサーの青木裕子が5月11日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの弁当を公開し、話題となっている。
【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「真似したいです」おむすび・卵焼き・パスタのボリューム満点弁当
青木は「お弁当」「ミートボールのパスタ」とつづり、写真を投稿。弁当箱におむすびが2つと卵焼き、ミニトマトが入ったものと、スープジャーの中にミートボールとパスタが入った弁当を披露している。また「私のお気に入りお弁当グッズ」と記し、ぬいぐるみが目を閉じ箸箱を抱きしめるような写真を公開。可愛らしいアイテムに「まだ、嫌がらない長男」と報告している。
この投稿には「ボリューム満点で喜びそう」「美味しそう」「食べたい」「愛情たっぷりのお弁当」「彩りが綺麗」「真似したいです」などと反響が寄せられている。
青木は、お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之と2013年に結婚。2014年に長男、2016年に次男を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「真似したいです」おむすび・卵焼き・パスタのボリューム満点弁当
◆青木裕子、手作り弁当公開
青木は「お弁当」「ミートボールのパスタ」とつづり、写真を投稿。弁当箱におむすびが2つと卵焼き、ミニトマトが入ったものと、スープジャーの中にミートボールとパスタが入った弁当を披露している。また「私のお気に入りお弁当グッズ」と記し、ぬいぐるみが目を閉じ箸箱を抱きしめるような写真を公開。可愛らしいアイテムに「まだ、嫌がらない長男」と報告している。
◆青木裕子の投稿に反響
この投稿には「ボリューム満点で喜びそう」「美味しそう」「食べたい」「愛情たっぷりのお弁当」「彩りが綺麗」「真似したいです」などと反響が寄せられている。
青木は、お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之と2013年に結婚。2014年に長男、2016年に次男を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】