【マインツ（ドイツ）共同】サッカーのドイツ1部リーグのマインツは10日、クラブOBで元日本代表FW岡崎慎司さん（40）のクラブアンバサダー就任を発表した。国際事業や日本市場の開拓をサポートする。岡崎さんはマインツで2013〜14年シーズンにリーグ戦15得点をマークするなど活躍。クラブを通じ「ブンデスリーガでのキャリアの中で最高の時期をここで過ごし、この街とクラブとのつながりを大切にしてきた。アンバサダーを担え