ウィリアム皇太子とキャサリン皇太子妃、そしてジョージ王子(12)、シャーロット王女(11)、ルイ王子(8)の一家が、オーストラリア動物園で誕生したアカカンガルーの赤ちゃんを命名した。選ばれたのはウェールズ語で「抱っこ」を意味する「Cwtch(クチュ)」だ。 【写真】とても温厚そうウィリアム皇太子一家が名付け親となったクチュのママ 発表したのは、同動物園の運営に携わるロバート