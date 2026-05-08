タレントのマツコ・デラックスが、8日放送の同局系バラエティー『マツコ＆有吉 かりそめ天国』（毎週金曜後8：00）に出演。2ヶ月ぶりに番組に復帰した。【写真】「痩せましたな」復帰し、近影に反響が寄せられたマツコ・デラックスマツコは番組の冒頭、スタジオで「こんなまぶしかったっけ？」と復帰した喜びを表現。有吉弘行から「まだ慣れない？」と聞かれると、「薄暗い部屋でずっと過ごしていたから」と話した。テロッ