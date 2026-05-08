マツコ『かりそめ天国』2ヶ月ぶりに復帰 喜び語る「薄暗い部屋でずっと過ごしていたから…」
タレントのマツコ・デラックスが、8日放送の同局系バラエティー『マツコ＆有吉 かりそめ天国』（毎週金曜 後8：00）に出演。2ヶ月ぶりに番組に復帰した。
【写真】「痩せましたな」復帰し、近影に反響が寄せられたマツコ・デラックス
マツコは番組の冒頭、スタジオで「こんなまぶしかったっけ？」と復帰した喜びを表現。有吉弘行から「まだ慣れない？」と聞かれると、「薄暗い部屋でずっと過ごしていたから」と話した。
テロップでは「※首の手術を行ったマツコが2ヶ月ぶりに復帰しました」と表示された。
マツコは、月曜レギュラーを務める2月9日放送の『5時に夢中！』（TOKYO MX）に電話出演。「ちょっとすいません。急だったんだけど。首の脊髄が圧迫されちゃって。手とかに痺れが出始めちゃって…」と症状を説明。「それでさ、病院に行ったらさ、ちょっと急いで手術した方がいいって言われて今、実はもう手術して入院してんだ」と明かし、療養した。
4月13日放送の同番組で約2ヶ月ぶりに復帰していた。
【写真】「痩せましたな」復帰し、近影に反響が寄せられたマツコ・デラックス
マツコは番組の冒頭、スタジオで「こんなまぶしかったっけ？」と復帰した喜びを表現。有吉弘行から「まだ慣れない？」と聞かれると、「薄暗い部屋でずっと過ごしていたから」と話した。
テロップでは「※首の手術を行ったマツコが2ヶ月ぶりに復帰しました」と表示された。
4月13日放送の同番組で約2ヶ月ぶりに復帰していた。