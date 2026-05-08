今月末、能登で放鳥される特別天然記念物の「トキ」。その保護活動などの第一人者として知られる石川県羽咋市の村本義雄さん。今回、「news zero」のキャスターを務める藤井貴彦さんが、放鳥に向けた思いに迫りました。藤井 貴彦 さん：「入り口はトキのお出迎えという状態ですけれども、中に入らせていただきます。失礼します。村本さん、はじめまして、藤井でございます。どうぞよろしくお願いします。村本 義雄 さん：「