今月末、能登で放鳥される特別天然記念物の「トキ」。その保護活動などの第一人者として知られる石川県羽咋市の村本義雄さん。今回、「news zero」のキャスターを務める藤井貴彦さんが、放鳥に向けた思いに迫りました。



藤井 貴彦 さん：

「入り口はトキのお出迎えという状態ですけれども、中に入らせていただきます。失礼します。村本さん、はじめまして、藤井でございます。どうぞよろしくお願いします。





村本 義雄 さん：「どうぞ、どうぞ」今回取材したのは、長年、トキとともに生きてきた村本義雄さん。藤井 貴彦 さん：「この室内、すごいですね」村本 義雄 さん：「敷地がいっぱいいっぱいでね、これ以上延ばすことはできなくて。資料をここに残して、子どもたちが未来にトキを、日本が二度と絶滅させないように」

1925年、村本さんが生まれたころ、能登の空にはトキが舞う姿がありました。



31歳の時、羽咋市の眉丈山でトキの写真を撮影したのを切っ掛けに、トキを守る活動を始めた村本さん。



保護活動に取り組みながら、中国の生息地にも20回以上、足を運びました。



3年前には、自宅の敷地内にトキの資料館をオープン。

現在は石川県のトキスーパーバイザーとして、生息環境の整備などについてアドバイスを行っています。



藤井 貴彦 さん：

「何でそんなにトキが好きになったんですか」



村本 義雄 さん：

「これが分からないんですね。美人に惚れたんかな、それしかないね」



藤井 貴彦 さん：

「トキが定着するには何が必要だと考えてますか？」



村本 義雄 さん：

「それも環境ですね。環境。まあ餌場の問題。(エサの)ミミズとか、こぞってやられてしまった。これを元に戻すということは、それは並大抵なものじゃないです」

かつて能登の空を飛んでいたトキ。4年前、本州最後の生息地だった能登が野生復帰の候補地に選ばれ、今月31日に羽咋市での最初の放鳥が行われます。



藤井 貴彦 さん：

「放鳥が決まったとき、どんな思いでした？」



村本 義雄 さん：

「私の生涯かけてきた念願がね、ここに実るかなというそういう思いで、夢にまで見た放鳥ですからね」



藤井 貴彦 さん：

「空を飛び立ったのを見た時にどんな思いになりますかね？」



村本 義雄 さん：

「今ちょっとそれを想像できませんね。涙出て、目が霞んでしまうかもわからん」



4月26日、101歳になった村本さん。

藤井 貴彦 さん：

「最後にお話をうかがいたいんですけれども、村本さんにとってトキというのはどんな存在ですか？



村本 義雄 さん：

「うん。トキはここまで私の命を、101歳まで(つないでくれた)。生きたいという願いをちゃんとトキが見届けてくれてると思う」



もう一度、能登の空へトキを。村本さんが願い続けた瞬間が間もなくやってきます。

