午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は６０４、値下がり銘柄数は９１２、変わらずは５０銘柄だった。業種別では３３業種中８業種が上昇。値上がり上位に金属製、サービス、その他製品、輸送用機器など。値下がりで目立つのは銀行、証券・商品、電気・ガスなど。 出所：MINKABU PRESS