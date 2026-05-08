関西電力美浜原発3号機＝2025年11月、福井県美浜町関西電力は8日、稼働中の美浜原発3号機（福井県美浜町）の高圧タービン周辺で同日午前4時10分ごろに蒸気が漏れているのが見つかったため、約15分後に原子炉を手動停止したと発表した。関電によると、蒸気に放射性物質は含まれておらず、外部への影響はないという。美浜3号機は1976年12月の営業運転開始から49年が経過。2021年に国内の原発で初めて40年を超えて稼働した。