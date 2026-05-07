SUPER BEAVERが、こくみん共済 coop のWeb専用商品「こくみん共済 あっと」のCMソングに新曲「健気」決定したことを発表した。また、新曲「健気」が2026年6月24日にリリースされるニューアルバム『人生』に収録されることも決定した。なお、本CMは5月7日からTVやWEBにて公開される。本楽曲は、先の見えない日々の中でも、今できることに精一杯向き合おうとする姿勢を肯定するような、SUPER BEAVERらしい一曲に仕上がっているという