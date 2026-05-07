現地５月６日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）準決勝の第２レグで、伊藤洋輝が所属するドイツ王者バイエルンが前回王者のパリ・サンジェルマンとホームで対戦した。敵地での第１レグを４−５で落としたなか、第２レグでは開始３分にウスマンヌ・デンベレにゴールを許して先制点を献上する。その後は押し気味にゲームを進めるもゴールが遠い。90＋４分にハリー・ケインがネットを揺らして１−１の同点に追いつくも、２