ミラノ・コルティナ五輪女子フィギュア銅メダルの中井亜美（１８）が６日、日本テレビ系で放送された音楽特番「１億２０００万人のありがとう歌の感謝祭」に出演。大好きなアーティストとの初対面に号泣した。「ありがとう」を伝えたいアーティストに関するインタビュー、と言われてカメラの前に姿を見せた中井。突然、カーテンが開き、ＮｉｚｉＵのメンバーが登場すると、みるみる涙があふれた。「銅メダルおめでとうござ