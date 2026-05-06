1950年頃、夢枕に現れた白龍のお告げによって掘り当てられたという、神秘的な伝説を持つ「菊池温泉」。その最大の特徴は、「美肌の湯」や「化粧の湯」と称されるほど、肌に吸い付くようなとろとろとした柔らかな湯ざわりです。泉質は、刺激の少ない弱アルカリ性の単純温泉で、湯量も極めて豊富。源泉45度の温度を常に保ち、加水や加温をしない源泉100％の天然温泉をぜいたくに楽しむことができるのが魅力です。2011年には、療養や